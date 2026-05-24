Downhill Türkiye Şampiyonası Erzurum'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Downhill Türkiye Şampiyonası Erzurum'da

Downhill Türkiye Şampiyonası Erzurum\'da
24.05.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Downhill Türkiye Şampiyonası, 100 elit sporcu ile Erzurum Palandöken'de gerçekleştirildi.

Downhill Türkiye Şampiyonası 23-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2026 yılı resmi faaliyet takviminde yer alan, Downhill Türkiye Şampiyonası Türkiye'nin 81 ilinden gelen toplam 100 elit sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Toplam elit erkek, genç erkek, yıldız erkek, master erkek, elit kadın ve yıldız kadın olmak üzere 6 ana kategoride gerçekleştirdi.

Palandöken Dağı'nın sahip olduğu eşsiz fiziki ve coğrafi özellikler, Downhill (Yokuş Aşağı) disiplini için biçilmiş kaftan olduğu belirtilirken, bölgedeki altyapının, önümüzdeki dönemlerde Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapabilecek tam niteliğe ve kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.

Palandöken dağında uluslararası standartlarda oluşturulan bisiklet parkurları, özellikle "yüksek irtifa" avantajı sayesinde sadece yerli sporcuların değil, yabancı takımların da profesyonel kamp çalışmaları için tercih ettiği küresel bir spor merkezi haline geldi.

Palandöken'de dağ bisikleti vizyonumuz sadece Downhill branşı ile sınırlı olamadığı eş zamanlı olarak olimpiyat disiplini olan Cross-Country (XCO) Olimpik Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarına da ev sahipliği yapılığı belirtildi.

Öte yandan önümüzdeki Eylül ayında uluslararası düzeyde büyük bir prestije sahip olan, XCO Class-1 kategorisindeki "Palandöken MTB CUP Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı"nın da yine Palandöken'de gerçekleştirileceği açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Downhill Türkiye Şampiyonası Erzurum'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:08:23. #7.12#
SON DAKİKA: Downhill Türkiye Şampiyonası Erzurum'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.