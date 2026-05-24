Downhill Türkiye Şampiyonası Erzurum\'da

Downhill Türkiye Şampiyonası 23-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2026 yılı resmi faaliyet takviminde yer alan, Downhill Türkiye Şampiyonası Türkiye'nin 81 ilinden gelen toplam 100 elit sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Toplam elit erkek, genç erkek, yıldız erkek, master erkek, elit kadın ve yıldız kadın olmak üzere 6 ana kategoride gerçekleştirdi.

Palandöken Dağı'nın sahip olduğu eşsiz fiziki ve coğrafi özellikler, Downhill (Yokuş Aşağı) disiplini için biçilmiş kaftan olduğu belirtilirken, bölgedeki altyapının, önümüzdeki dönemlerde Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapabilecek tam niteliğe ve kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.

Palandöken dağında uluslararası standartlarda oluşturulan bisiklet parkurları, özellikle "yüksek irtifa" avantajı sayesinde sadece yerli sporcuların değil, yabancı takımların da profesyonel kamp çalışmaları için tercih ettiği küresel bir spor merkezi haline geldi.

Palandöken'de dağ bisikleti vizyonumuz sadece Downhill branşı ile sınırlı olamadığı eş zamanlı olarak olimpiyat disiplini olan Cross-Country (XCO) Olimpik Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarına da ev sahipliği yapılığı belirtildi.

Öte yandan önümüzdeki Eylül ayında uluslararası düzeyde büyük bir prestije sahip olan, XCO Class-1 kategorisindeki "Palandöken MTB CUP Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı"nın da yine Palandöken'de gerçekleştirileceği açıklandı. - ERZURUM