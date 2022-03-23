DPÜ atletizm ve futsal takımlarından Rektör Uysala'a ziyaret - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yarıştığı turnuvalarda Türkiye ikinciliği elde eden atletizm ve erkek futsal takımlarında yer alan sporcular, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 7-9 Mart 2022 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen Üniversiteler Arası Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda DPÜ Atletizm Takımı Türkiye ikincisi olmuştu. TÜSF'ün 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜniLig Salon Futbolu 2. Lig İzmir Grubu'nda mücadele eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi futsal takımı da turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamlamıştı.

Elde edilen başarının ardından Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek ile atletizm takımı antrenörü Öğr. Gör. Dr. Ahmet Korkut Yapıcı ve futsal takımının antrenörü Öğr. Gör. Mehmet Besler, atletizm ve futsal takımı sporcuları ile Rektör Kazım Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, " Üniversitemizi gururlandıran bu güzel ve önemli başarılarından dolayı, başta fakülte yönetimimiz olmak üzere, çalıştırıcılarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA