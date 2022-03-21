DPÜ Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'e Yükselme Grubu'nda - Son Dakika
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DPÜ Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'e Yükselme Grubu'nda

21.03.2022 10:07
DPÜ Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'e Yükselme Grubu'nda

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) erkek ve kadın kategorilerinde düzenlediği Hentbol 1. Lig sonucunda kadın hentbol takımı Süper Lig'e Yükselme Grubu'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) erkek ve kadın kategorilerinde düzenlediği Hentbol 1. Lig sonucunda kadın hentbol takımı Süper Lig'e Yükselme Grubu'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 14-18 Mart tarihlerinde erkek ve kadınlarda bir ayağını Dumlupınar Üniversitesinde düzenlemiş olduğu Hentbol 1. Lig maçları sona erdi. Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, oynadığı 4 karşılaşmada sırasıyla ODTÜ'yü (27-12), Ege Üniversitesi'ni (21 - 20) ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ni (21-11) mağlup etmeyi başardı. Grubun liderini belirleyecek karşılaşmada Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne 23-19 kaybeden takımımız, aldığı 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubunu ikinci sırada tamamladı ve 12-16 Mayıs tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde düzenlenecek Süper Lig'e yükselme maçlarına katılmaya hak kazandı.

Öte yandan grup lideri Eskişehir Teknik Üniversitesi ve üçüncü sıradaki Ege Üniversitesi de adlarını Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek takımlar arasına yazdırdı.

Turnuvanın erkekler kategorisinde yapılan karşılaşmalarda ise Ege Üniversitesi 1., Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2. ve Süleyman Demirel Üniversitesi 3. oldu. Bu sonuçların ardından Ege Üniversitesi ve ODTÜ, Süper Lig'e yükselme maçlarına katılacak takımlar arasında yer aldı.

Turnuva, düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

DPÜ Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'e Yükselme Grubu'nda
DPÜ Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'e Yükselme Grubu'nda
DPÜ Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'e Yükselme Grubu'nda
DPÜ Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'e Yükselme Grubu'nda

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Spor Toto Süper Lig, Dumlupınar, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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