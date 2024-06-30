Dragon Flame, 98. Gazi Koşusu'nu kazandı - Son Dakika
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Spor

Dragon Flame, 98. Gazi Koşusu'nu kazandı

Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı 'Dragon Flame' isimli safkan, 2.28.36'lık derecesiyle 98. Gazi Koşusu'nu kazandı. Koşunun ardından ödül töreni düzenlendi ve jokey, atın sahibi ve antrenörü ödülleri aldı. Jokey Akın Sözen, ilk şampiyonluğunu yaşadığı için büyük bir sevinç yaşadı. Emrah Agun'a birincilik kupasını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı takdim etti. Jokey Akın Sözen'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 1. Ordu Komutanı takdim etti. Antrenör İbrahim Bekiroğulları da plaketini İstanbul Valisi'nin elinden aldı. Jokey Akın Sözen, Gazi Koşusu'nu kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak isteyen arkadaşlarım inşallah yaşarlar. Gerçekten zirve bir mutluluk.' dedi. Atın sahibi Emrah Agun da çok mutlu olduğunu vurgulayarak, 'Bu hayali gerçekleştiren tüm ekibe teşekkürler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.' sözlerini dile getirdi.

30.06.2024 18:31
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Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkanın 2.28.36'lık derecesiyle kazandığı 98. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokeye, atın sahibi ile antrenörüne ödülleri takdim edildi.

Gazi Koşusu'nda ilk şampiyonluğunu elde eden jokey Akın Sözen, büyük bir sevinç yaşadı. Akın Sözen, ödül töreninden önce atı "Dragon Flame" ile Veliefendi Hipodromu'nda seyircileri selamladı.

Koşuyu kazanan atın sahibi Emrah Agun'a birincilik kupasını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider verdi. Jokey Akın Sözen'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri takdim etti. Antrenör İbrahim Bekiroğulları da plaketini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan jokey Akın Sözen, Gazi Koşusu'nu kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak isteyen arkadaşlarım inşallah yaşarlar. Gerçekten zirve bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Atın sahibi Emrah Agun da çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu hayali gerçekleştiren tüm ekibe teşekkürler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz." dedi.

Kaynak: AA

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