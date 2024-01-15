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Dries Mertens: Ali Sami Yen'deki atmosfer dünyadaki en güzel atmosferlerden biri - Son Dakika
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Dries Mertens: Ali Sami Yen'deki atmosfer dünyadaki en güzel atmosferlerden biri

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Ali Sami Yen'deki atmosferin dünyadaki en güzel atmosferlerden biri olduğunu düşündüğünü söyledi. Mertens ayrıca, liderlik özelliğini kullanarak galibiyette önemli bir katkı sağladığını belirtti ve hakemlere daha çok saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Dries Mertens: Ali Sami Yen\'deki atmosfer dünyadaki en güzel atmosferlerden biri
15.01.2024 - 23:45,
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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Kayserispor maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen'de kazanıyoruz çünkü muhteşem bir atmosfer var. Ben bir sürü statta senelerce oynadım. Hatta bugün pazartesi olmasına rağmen taraftarlarımız buraya geldi. 36 yaşındayım ve buradaki atmosferin dünyadaki en güzel atmosferlerden biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak müsabakayı değerlendiren Mertens, "Elbetteki daha iyi yapabilirdik bu akşam. Tabii sakatlarımızın olduğunu da söyleyebiliriz. 2-0 olabilirdi maç ancak bunu yapmakta zorlandık" dedi.

"Bugün ben hallettim başka gün başka oyuncu da halledebilir"

Liderlik özelliğini kullanarak bugünkü galibiyette önemli bir katkı sağladığıyla ilgili ne düşündüğü sorusu üzerine tecrübeli futbolcu, "Evet, dediğiniz gerçek. Bu benim rolüm olabilir. Kulüp belki de beni bunun için buraya getirdi. Bugün ben olurum, perşembe günü başka bir oyuncu olur. Biz burada Türkiye'nin en büyük takımında oynuyoruz. Bugün ben hallettim başka bir gün başka bir oyuncu da halledebilir" sözlerini kaydetti.

"Hakemlerle ilgili olaylardan sonra onlara daha çok saygı gösterilmeli"

Karşılaşmanın 28. dakikasında sayılmayan golüyle ilgili de açıklama yapan 36 yaşındaki oyuncu, "Bence bu akşam hakemle ilgili konuşmamamız lazım. Bizim sadece işleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Burada daha çok aynaya bakıp kendimize odaklanmalıyız. Açıkçası hakemlerle ilgili olaylardan sonra onlara daha çok saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ben sarı kart aldım. Burada daha çok konuşulması gereken biziz ve hakemlere saygı göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Buradaki atmosferin, dünyadaki en iyi atmosferlerden biri olduğunu düşünüyorum"

Belçikalı futbolcu iç sahadaki galibiyet serisi ve gelecek hafta karşılaşacakları Trabzonspor maçıyla ilgili ise, "Açıkçası gelecek haftayla ilgili zor bir maç olacağını düşünüyorum ben de. Ali Sami Yen'de kazanıyoruz çünkü muhteşem bir atmosfer var. Ben bir sürü statta senelerce oynadım. Hatta bugün pazartesi olmasına rağmen taraftarlarımız buraya geldi. 36 yaşındayım ve buradaki atmosferin dünyadaki en güzel atmosferlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bugün 1-1 olduğunda da desteklerini sundular ve bize enerji sundular. Dolayısıyla burada, Ali Sami Yen'de muhteşem bir atmosferde oynuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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