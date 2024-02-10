Dries Mertens, Başakşehir maçında attığı golle gol sayısını 6'ya çıkardı - Son Dakika
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Dries Mertens, Başakşehir maçında attığı golle gol sayısını 6'ya çıkardı

Dries Mertens, Başakşehir maçında attığı golle gol sayısını 6\'ya çıkardı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Mertens'in 31. dakikada attığı golle skor 2-0 oldu.

10.02.2024 21:06
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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens attı. Karşılaşmanın 31. dakikasında ceza yayının sol tarafından sert vuruş yapan Mertens meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

36 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 4. gol sevincini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden de 2 golü bulunan Mertens, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Dries Mertens 73. dakikada yerini Carlos Vinicius'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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