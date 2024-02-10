Dries Mertens, Başakşehir maçında attığı golle gol sayısını 6\'ya çıkardı

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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Başakşehir maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens attı. Karşılaşmanın 31. dakikasında ceza yayının sol tarafından sert vuruş yapan Mertens meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

36 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 4. gol sevincini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden de 2 golü bulunan Mertens, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Dries Mertens 73. dakikada yerini Carlos Vinicius'a bıraktı. - İSTANBUL