Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Trednyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken sarı-kırmızılıların 3. golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens'ten geldi. Müsabakanın 76. dakikasında Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Mertens düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.
36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6 yaptı. Mertens'in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemlerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.
Müsabakaya 11'de başlayan Dries Mertens 82. dakikada yerini Tete'ye bıraktı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Dries Mertens, Pendikspor maçında gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı - Son Dakika
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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