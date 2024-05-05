Dries Mertens, Sivasspor maçında 2 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı - Son Dakika
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Dries Mertens, Sivasspor maçında 2 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Sivasspor karşılaşmasında 2 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti. Mertens, 38. dakikada ve 73. dakikada attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

05.05.2024 21:01
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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 8 yaptı.

Trednyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederken sarı-kırmızılılarda Belçikalı futbolcu Dries Mertens rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Müsabakanın 38. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ceza sahası içinde girip içeriye çevirdiği topu kale önünde Mertens tamamladı ve skor 2-0 oldu. 73. dakikada da Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sol tarafından ortasında ceza sahası içinde Mauro Icardi'nin indirdiği topu Belçikalı futbolcu gelişe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 5-1 yaptı.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. Mertens'in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Dries Mertens 74. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Dries Mertens, Sivasspor maçında 2 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı - Son Dakika
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