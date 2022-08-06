Galatasaray'ın transferde durmaya hiç niyeti yok! Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray'ın transferde durmaya hiç niyeti yok! Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı

06.08.2022 20:53
Galatasaray'ın transferde durmaya hiç niyeti yok! Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Justin Kluivert için Roma'ya kiralama teklifi yaptı.

Yeni sezona bomba gibi transferlerle giren Galatasaray, bir yıldıza daha gözünü dikti. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert için harekete geçti.

SIRADAKİ HEDEF KLUIVERT

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcu geçen sezon Fransız ekibi Nice'de 31 maçta 2242 dakika süre aldı ve 6 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın transferde durmaya hiç niyeti yok! Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı - Son Dakika
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