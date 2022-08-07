Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez - Son Dakika
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Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez

07.08.2022 19:26

Transfer bombalarını bir bir patlatan Galatasaray, Şilili yıldız Alexis Sanchez için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların son olarak Inter formasını terleten Sanchez'e 2 yıllık sözleşme üzerinden senelik 3 milyon avro teklif ettiği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

SANCHEZ, 4 MİL YON EURO İSTİYOR

Sporx'in haberine göre, Galatasaray, Alexis Sanchez ile yaptığı müzakerelerde Şilili oyuncuyla 2 yıllık sözleşme üzerinden görüştü. Galatasaray, yıllık 4 milyon euro civarında bir para isteyen futbolcuya 3 milyon euro önerdi. Fransız ekibi Marsilya da Alexis Sanchez için görüşmelerini sıklaştırmış durumda. Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre; Sanchez için Marsilya bir adım önde görünüyor. Galatasaray ise defteri kapatmış değil.

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter'de 38 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Inter de futbolcuyu hem maliyeti hem de beklentilerin altında kalması sebebiyle kadroda düşünmüyor. Sanchez daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, River Plate, Colo Colo ve Udinese gibi takılarda oynadı.

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Alexis Sánchez, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez - Son Dakika


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