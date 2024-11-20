DSO Masa Tenisi Turnuvası Başladı - Son Dakika
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DSO Masa Tenisi Turnuvası Başladı

DSO Masa Tenisi Turnuvası Başladı

Denizli Sanayi Odası, 108 sporcunun katıldığı masa tenisi turnuvasını dostluk için düzenliyor.

20.11.2024 16:09
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Denizli Sanayi Odası (DSO) üye firmaları oyuncuları arasında ekip ruhunu, dostluğu ve kaynaşmayı artırmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen DSO 2024 Yılı Masa Tenisi Takımlar Turnuvası, 19 firmadan 20 takımın katılımıyla başladı.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın açılışı, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu'nun dostluk maçı ile başladı. Kasapoğlu ve Uğurlu, kıran kırana bir mücadele ortaya koyarken, maç salonda bulunanlar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. İlk gün maçlarını, DSO Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz, Meclis Üyeleri Ersin Turgut ve Erkan Doğan ile çok sayıda sporsever takip etti.

"Firmalarımız arasındaki iletişim ve dayanışmayı artırıyoruz"

Karşılaşmalar öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Kasapoğlu, "Şehrimizin ekonomisine ve üretimine değer katarken, spor kültürünü geliştirmeyi, firmalarımız arasındaki iletişimi artırmayı hedeflediğimiz turnuvamızı ikinci kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 19 takımımız var. Denizli Sanayi Odası'na Üye firmalarımızın çalışanları arasından katılım sağlayan toplam 108 sporcumuz var. Geçen sene 5 kadın oyuncumuz vardı. Bu sene kadın oyuncu sayımızı artırdık. 10'a çıkardık" dedi.

Denizli Sanayi Odası olarak birçok alanda, birçok cephede mücadele ettiklerini belirten Başkan Kasapoğlu, "Denizli sanayisinin gücünü, kapasitesini ve potansiyelini artırmak için mücadele veriyoruz. Ama tabi iş sadece sahadan ibaret değil. Sanayinin içine girdiği sıkıntılardan biraz olsun kurtulabilmek hem rekabeti hem dostluğu pekiştirebilmek adına bu turnuvaları düzenliyoruz. Bu tür turnuvalar, bu tür spor faaliyetleri hem ilişkilerimizin güçlenmesi hem dayanışmanın artması adına önemli. Meclis Üyemiz Erkan Doğan, bu turnuvayla ilgili Odamız adına büyük emekler harcadı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah üçüncüsünü, dördüncüsünü yaparız ve geleneksel hale getiririz. Geçtiğimiz Mayıs ayında da basketbol turnuvası düzenlemiştik. Bu iki kulvarda spor anlamında yürüyoruz. Hem Odamız Üyeleriyle hem firmaların çalışanlarıyla birlikte burada güçlü bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz. ve günlük sıkıntılardan, streslerden biraz olsun koparak, kendimize bir alan oluşturuyoruz. Aynı zamanda da hem şirket iletişiminin artması hem de şirketler arası iletişiminin artması adına fayda koyduğumuzu düşünüyorum. Başta Erkan Bey olmak üzere, bu turnuvaya emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Turnuvamızı geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Turnuva koordinatörü ve Meclis Üyesi Erkan Doğan ise, "Masa tenisi turnuvamız, geçen yıl Denizli Sanayi Odası'nın kuruluşunun 50. yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılı itibarıyla başlattığımız bir turnuvaydı. Bu yıl da katılan takımların tekrar talepleri doğrultusunda yeniden düzenledik. Katılım sonucu aldığımız geri dönüşler hep olumluydu. O yüzden bu turnuvamızı geleneksel hale getireceğimizi düşünüyorum. Katılan tüm takımlara başarılar diliyorum, sporculara teşekkür ediyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne de bu salonu bize açtıkları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

20 takım, 10 kadın, toplam 108 oyuncu mücadele edecek

Konuşmaların ardından 4 ayrı masada maçlar başlarken, 6 farklı grupla oynanan 8 karşılaşma ile ilk gün maçları tamamlandı. 19 farklı firmanın oluşturduğu erkekler takımı ve bireysel 10 kadın katılımcının olduğu turnuvada, cuma gününe kadar grup maçları oynanacak. Gruplarda üçüncü ve dördüncü olan takımlar klasman grubuna düşerken, birinci ve ikinci olan takımlar final grubuna yükselecek. Önümüzdeki hafta müsabakalarında ise kadın katılımcılarla, tek devreli lig usulüne göre toplamda 45 ferdi müsabaka yapılacak. Ardından ise klasman ve final grubu maçlarına başlanacak. Toplamda 108 oyuncunun mücadele edeceği turnuva, aralık ayının ilk haftasında tamamlanacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor DSO Masa Tenisi Turnuvası Başladı - Son Dakika

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