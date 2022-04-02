Duayen gazeteci Nezih Alkış, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Duayen gazeteci Nezih Alkış, yaşamını yitirdi

02.04.2022 22:57
Duayen gazeteci Nezih Alkış, yaşamını yitirdi

Türk spor medyasının duayen gazetecilerinden Nezih Alkış, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Türk spor medyasının duayen gazetecilerinden Nezih Alkış, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk spor basınının duayen isimlerinden, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) eski başkanı Nezih Alkış'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uzun yıllar çeşitli gazetelerde spor müdürlüğü yapan Alkış'ın, spor medyasına ve Türk sporuna önemli katkılarda bulunduğu belirtildi. Nezih Alkış'a Allah'tan rahmet, ailesi ile spor ve basın camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Türkiye, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Duayen gazeteci Nezih Alkış, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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