Duisburg'da FIFA Dünya Kupası İçin Özel Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duisburg'da FIFA Dünya Kupası İçin Özel Etkinlik

Duisburg\'da FIFA Dünya Kupası İçin Özel Etkinlik
12.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duisburg Muradiye Camisi, Türklerin milli takım heyecanını paylaşacağı sabah namazı ve maç yayını düzenliyor.

Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi'nde, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşma için sabah namazı, çorba ikramı ve toplu maç yayınının yer alacağı özel program düzenlenecek.

Türk toplumunun yoğun yaşadığı Duisburg'da gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşlar, 14 Haziran'da önce sabah namazında bir araya gelecek, ardından çorba ve tost ikramına katılacak, daha sonra da Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı toplu halde izleyecek.

DİTİB Duisburg-Hochfeld Muradiye Camisi Dernek Başkanı Tolga Avkapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların, gençlerin, ailelerin ve yaşlıların milli takım heyecanını birlikte yaşayacağını belirtti.

Yaklaşık 35 yıldır yaşadığı Duisburg'da öğretmen olarak görev yapan Avkapan, etkinlik fikrinin cami yönetimindeki gençlerden geldiğini anlatarak, "Dünya Kupası gibi organizasyonlar, yurt dışında yaşayan Türkleri ortak milli duygular etrafında buluşturuyor." dedi.

Avkapan, yurt dışında yaşayan Türklerin, milli, kültürel ve tarihi değerlerini korumaya önem verdiğini vurgulayarak, bu kapsamda milli takımın da Dünya Kupası'nda Türk toplumunu temsil edeceğini söyledi.

Etkinliğin farklı yaş gruplarını aynı çatı altında buluşturacağını kaydeden Avkapan, "Maçı normalde camimizin lokalinde izleyecektik. Fakat cemaatimizin yüksek talebinden dolayı camimizin araç park alanına çadırlar kurup büyük ekranda izlemeye karar verdik." diye konuştu.

Avkapan, kadın erkek tüm vatandaşları programa davet etti.

"Camiler sosyal hayatın da merkezinde yer alıyor"

DİTİB Duisburg-Hochfeld Muradiye Camisi Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Kaymak ise camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezler olduğunu söyledi.

Camilerin, gençlik, eğitim ve aile etkinliklerine ev sahipliği yaptığını ifade eden Kaymak, gençlik kollarının öncülüğünde düzenlenecek etkinlikte sabah namazı kılınacağını, ikramlar yapılacağını, böylece milli maç heyecanının bir arada yaşanacağını dile getirdi.

Sosyal medyada ilgi gördü

Caminin sekreteri ve gençlik sorumlusu Oğuzhan Avkapan, etkinliği gençler ve cami yönetimiyle planladıklarını anlatarak, "Afişi paylaştıktan sonra hem Almanya'dan hem de Türkiye'den çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.

Bu tür organizasyonlarla gençleri ve cemaat üyelerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Avkapan, "Etkinliğin başka cami ve derneklere de örnek olması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Etkinliğin hazırlıklarında görev alan gençlerden Serhat Avkapan da Avrupa'daki camilerin faaliyetlerinin büyük ölçüde gönüllülük esasıyla yürütüldüğünü dile getirerek, Türk toplumuna hizmet veren camilerin bugün ulaştığı noktaya katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Hazırlıklarda görev alan bir diğer gönüllü Yusuf Kayhan ise gurbetçi Türklerin yıllar boyunca emek vererek inşa ettiği camilerde bu tür etkinlikler düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Milli takım heyecanı etrafında birleşecekler

Programla, farklı yaş gruplarından Türklerin, milli takım heyecanı etrafında bir araya gelmesi ve camilerin sosyal-kültürel faaliyetlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Program kapsamında Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın Almanya saatiyle 06.00'da başlayacak olması nedeniyle katılımcılar, sabah namazının ardından camide bir araya gelerek maçı toplu halde takip edecek.

Kaynak: AA

Milli Takım, Avustralya, Duisburg, Türkiye, Almanya, Futbol, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Duisburg'da FIFA Dünya Kupası İçin Özel Etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Spcialist Hakan Spcialist:
    bu etkinlikler güzel de bugünkü gençler artık bu tür sosyal faaliyetlere ne kadar ilgi gösteriyor bunu görmek gerekir, çoğu çocuk maç izlemek yerine telefona yapışmış durumda, camiler bunun da farkında olup bu şekilde gençleri bir araya getirmeye çalışıyor ama yeterli mi bu 0 0 Yanıtla
  • Mübeccel Halil Mübeccel Halil:
    çok güzel bir fikir ya! milli takım heyecanını cami topluluğuyla birlikte yaşamak gerçekten çok kıymetli! böyle gelenekleri korumamız lazım! 0 0 Yanıtla
  • Sezgin Muh Sezgin Muh:
    arkadaşımın oğlu da Almanya'da yaşıyo ve bu tür etkinlikler çocuklara çok iyi geliyo yurt dışında böyle topluluk hissi yaşamak çok önemli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Cemre Baysel’den üzen haber Yeniden bıçak altına yatacak Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak
İsmail Yüksek’ten imza isyanı: Ben anlamıyorum İsmail Yüksek'ten imza isyanı: Ben anlamıyorum
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın “Kaymakamlığa bildirelim“ dediler ama... Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...

11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:27
Edson Alvarez Dünya Kupası’nda ortaya çıktı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:12
Abdülkerim’in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı
Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
10:01
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:50:55. #7.12#
SON DAKİKA: Duisburg'da FIFA Dünya Kupası İçin Özel Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.