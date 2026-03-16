Duman\'dan Hakem Tepkisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği Başkan Vekili Duman, Beşiktaş maçındaki kırmızı karta tepki gösterdi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği Başkan Vekili Adnan Duman, Beşiktaş maçının henüz başında verilen kırmızı kartın karşılaşmanın dengesini değiştirdiğini belirterek hakem kararlarına tepki gösterdi. Duman, Türk futbolunda adalet duygusunun korunması gerektiğini vurgulayarak kulübün haklarını daha güçlü şekilde savunacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Başkan Vekili Adnan Duman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterdi. Maçın henüz başında verilen kırmızı kartın karşılaşmanın dengesini değiştirdiğini belirten Duman, geçen hafta rakip takımın haksızlığa uğradığı yönündeki iddialarla oluşturulan atmosferin bu hafta Ankara'da telafi edilmek istendiğini düşündüklerini ifade etti.

Duman, zor şartlara rağmen sahada büyük bir mücadele ortaya koyan futbolcuları tebrik ederek, "Oyuncularımız formanın hakkını vermek için son düdüğe kadar mücadele etti. Hepsini yürekten kutluyoruz" dedi.

Türk futbolunda adalet duygusunun korunması gerektiğini vurgulayan Duman, hakem kararlarının daha dikkatli ve hassas şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

103 yıllık köklü bir Ankara kulübü olan Gençlerbirliği'nin tartışmalı kararların gölgesinde bırakılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Duman, "Cumhuriyetle yaşıt bu büyük kulübün emeği sahadaki adil yönetimle korunmalıdır. Türk futbolu adaletle büyür, adaletle güçlenir. Adaletin zedelendiği yerde sporun ruhu da zarar görür" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin her şartta mücadele etmeye devam edeceğini anlatan Duman, kulübün haklarını bundan sonra daha güçlü ve kararlı şekilde savunacaklarını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 02:27:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.