Dumlupınar Spor Merkezi'nde çalışmalar başladı

Derince Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Dumlupınar Spor Merkezi'nde faaliyetler başladı.

Dumlupınar Spor Merkezi'nde faaliyetler hafta sonu itibarıyla başladı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün atıl durumdayken yaptığı düzenlemelerle ilçeye kazandırdığı Dumlupınar Spor Merkezi, başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet veriyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte çocuklar, gençler ve kadınların yararlanacağı çok amaçlı bir spor merkezi oluşturuldu. Hafta sonu itibarıyla çalışmaların başladığı merkezdeki ilk gün antrenmanlarını Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar da takip etti. 170 metrekare spor alanı, 30 kişilik bekleme salonu ve seyirci izleme alanı, kayıt alanı, soyunma odaları ve tuvaletlerin yer aldığı merkezde 8 branşta eğitimler verilecek.

Haftanın 7 günü sabah 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan tesiste çocuklar ve gençler cimnastik, wushu, kick boks, tekvando ve folklor kurslarına katılacak, kadınlar için ise step aerobik, zumba ve pilates branşlarında kurslar açılacak. Ayrıca haftanın iki günü çocuklar ve anneler için özel etkinlikler düzenlenecek. Hafta sonu itibarıyla çalışmaların başladığı tesiste ilk olarak kick boks antrenmanları yapıldı. - KOCAELİ