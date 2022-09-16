Rıdvan Dilmen rejinin uyarısına tepki göstererek konuşmayı bıraktı! Murat Kosova yayını bitirdi

Rennes- Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen sosyal medyada gündem oldu. Bir pozisyonu anlattığı sırada rejiden gelen uyarı üzerine çok sinirlenen Dilmen, yorum yapmayı bırakarak 8 dakika çıt çıkartmadı.

"GELSİN ONLAR ANLATSINLAR"

Rejiden gelen uyarı üzerine çok sinirlenen Rıdvan Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi ve yerine oturdu. 8 dakika boyunca hiçbir yorumda bulunmayan Rıdvan Dilmen'in o halleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

ERKEN BİTİRMEK ZORUNDA KALDI

Rıdvan Dilmen'in konuşmaması üzerine tek başına yayın yapmaya çalışan Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı. Sosyal medyada Rıdvan Dilmen'e yapılan olayı saygısızlık olarak nitelendiren bazı taraftarlar, tecrübeli yorumcuya sahip çıktı.