Dün geceye damga vuran kare

Premier Lig'de Arsenal'in Liverpool'u ağırladığı mücadele 0-0 sona erdi. Ancak karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyon, maçın önüne geçti.
Liverpoollu Conor Bradley sakatlanarak yerde kalırken, Arsenal oyuncusu Gabriel Martinelli'nin rakibini sert bir şekilde diziyle iterek saha dışına çıkarmaya çalışması dikkat çekti. Martinelli'nin, pozisyon öncesinde yerde acı içinde yatan Bradley'nin üzerine top vurduğu anlar da sosyal medyada geniş yankı buldu.
Sakatlık yaşayan Conor Bradley, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedye ile oyundan alındı. Genç futbolcunun maç sonrasında stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtilirken, durumu futbol kamuoyunda endişe yarattı.
Pozisyonun ardından Sky Sports'ta maçı yorumlayan Gary Neville, Martinelli'nin davranışına sert çıktı. Neville, yaşananları "utanç verici gaddarlık" olarak nitelendirirken, Brezilyalı oyuncunun mutlaka özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Tepkilerin büyümesi üzerine Gabriel Martinelli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu, Bradley ile mesajlaştıklarını ifade ederek olay anında rakibinin ciddi şekilde sakatlandığını fark edemediğini belirtti. Martinelli, davranışı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu vurgularken Bradley'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Neville'in canlı yayında yaptığı özür çağrısının ardından Martinelli'den gelen açıklama, İngiliz basınında geniş yer buldu. Olayın ardından futbol kamuoyunda fair-play tartışmaları yeniden alevlendi.
