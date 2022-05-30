Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 8'e kaldı - Son Dakika
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Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 8'e kaldı

30.05.2022 21:33
Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 8'e kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, dünya 74 numarası Zheng Qinwen'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, dünya 74 numarası Zheng Qinwen'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, kariyerinin ilk grand slam 4. tur maçına çıkan Zheng ile 2020 şampiyonu Swiatek karşı karşıya geldi.

İlk seti 7-6 kaybeden Swiatek, rakibinin sakatlığı yüzünden tıbbi mola aldığı 2. seti 6-0 aldı. Final setini de 6-2 kazanan Swiatek, 2 saat 45 dakika sonunda tur atladı.

Swiatek'in çeyrek finaldeki rakibi, klasmanın 63. basamağındaki Irina- Camelia Begu'yu 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) mağlup eden Jessica Pegula (11 numaralı seribaşı) oldu.

Erkeklerde ise Andrey Rublev (7), Jannik Sinner (11) karşısında durum 1-1'ken (1-6, 6-4) 3. setin 3. oyununda dizinden sakatlanan rakibinin maçtan çekilmesi sonucu çeyrek final bileti aldı.

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Kaynak: AA

Roland Garros, Fransa, Paris, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta son 8'e kaldı - Son Dakika


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