Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Bakü'de Başlıyor - Son Dakika
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Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Bakü'de Başlıyor

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Türkiye 30 sporcu ile 2 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada serbest, grekoromen ve kadın kategorilerinde mücadele edecek.

Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda Türkiye'yi serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 30 sporcu temsil edecek.

Şampiyona, 2 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Organizasyonda yer alacak milli sporcular şöyle:

Serbest stil: Utku Çağatay Söğütlü (45 kilo), Batın Naniş (48 kilo), Yiğit Hamza Egemen (51 kilo), Yusuf Eren Koçak (55 kilo), Muhammed Sami Odabaşı (60 kilo), Beytullah Burak Bilgen (65 kilo), Cemal Yiğit Purcu (71 kilo), Volkan Bilgin (80 kilo), Yasin Ertürk (92 kilo), Yiğit Aktaş (110 kilo).

Grekoromen: Kerem Derman (45 kilo), Mustafa Kerem Karaköse (48 kilo), Ali Samet İpek (51 kilo), Muhammet Kadir Karatekin (55 kilo), Osman Ege Özdemir (60 kilo), Emirhan İbrahim Doğan (65 kilo), Muhammet Reşit Yürük (71 kilo), Abdulhalik Bal (80 kilo), Yusuf Yaser Aksu (92 kilo), Kaan Ege Dönertaş (110 kilo).

Kadınlar: Şirin Aşkara (40 kilo), Aysemin Kaçan (43 kilo), Elif Su Aksoy (46 kilo), Evin Demir (49 kilo), Ecrin Salık (53 kilo), Su Soyalp (57 kilo), Özdenur Özmez (61 kilo), Melisa Sarıçiçek (65 kilo), Kıymet Rümeysa Tezcan (69 kilo), Sude Naz Çamoğlu (73 kilo).

Kaynak: AA

Ağustos, Türkiye, Dünya, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Bakü'de Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Bakü'de Başlıyor - Son Dakika
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