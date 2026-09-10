Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası yarın İspanya'da başlıyor - Son Dakika
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Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası yarın İspanya'da başlıyor

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Türkiye'den 9 sporcunun katılacağı Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası, yarın İspanya'nın Pamplona kentinde başlayacak. 11-13 Eylül'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'nin 2 madalyasını da kazandıran Ayşe Begüm Onbaşı da milli takım kadrosunda yer alıyor.

Türkiye'den 9 sporcunun katılacağı Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası, yarın İspanya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Pamplona kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi; Ayşe Begüm Onbaşı, Can Derviş, Okay Arsan, Murat Mert Erdiç, Göktürk Balcı, Ömür Günay, Selin Özermiş, Yudum Atan ve İlay Hamarat temsil edecek.

Türkiye'nin organizasyon tarihindeki 2 madalyasını da Ayşe Begüm Onbaşı kazandırdı. 24 yaşındaki Ayşe Begüm, tek kadınlar kategorisinde 2021'de dünya şampiyonu, 2022'de ise dünya 2'ncisi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası yarın İspanya'da başlıyor - Son Dakika

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