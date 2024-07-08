Spor

- Dünya Antalyasporlular Günü kutlandı

ANTALYA - Antalya'da Dünya Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlendi. Antalyalılar etkinlikte Melis Fis ve Çakal konserinin yanı sıra dron gösterisi ile eğlendi.

"07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" Boğaçayı Köprüsü'nde düzenlenen organizasyon ile kutlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve çok sayıda taraftar ile vatandaşlar katıldığı etkinlikte Antalyalılar, Melis Fis ile Çakal konseri ile coştu. DJ eşliğinde şarkıların, marşların söylendiği programda dron gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dronlar ile gökyüzüne Antalyaspor logosu ve Türk Bayrağı oluşturulması izleyenlerden büyük alkış aldı. Program sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalyaspor AŞ. Başkanı Sinan Boztepe etkinliğe katılan Antalyalıların Dünya Antalyasporlular Günü'nü kutladı.