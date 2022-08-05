Dünya Atletizm Şampiyonası: 15 Japon atletin Covid testleri pozitif çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Dünya Atletizm Şampiyonası: 15 Japon atletin Covid testleri pozitif çıktı

05.08.2022 11:26
Dünya Atletizm Şampiyonası: 15 Japon atletin Covid testleri pozitif çıktı

ABD’nin Oregon eyaletinde Cuma günü başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 15 Japon atlet koronavirüse yakalandı.

ABD’nin Eugene kentinde Cuma günü başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 15 Japon atlet koronavirüse yakalandı.

Sporcular en az beş gün karantinaya alındı.

Covid testleri pozitif çıkan atletlerin çoğu şampiyonadan çekildi.

Japonya takımındaki sporcular ve antrenörler arasında hızla yayılan koronavirüsün diğer sporculara da bulaşmasından endişe duyuluyor.

Organizatörler ise gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor.

'Katılamadığım için kalbim kırıldı'

Japon haber platformu Kyodo News’a göre Japonya takımından üç antrenör de Covid-19’a yakalandı.

Dünya Atletizm Şampiyonası ve Japonya Atletizm Federasyonları Birliği, Covid salgınının kontrol altına alınması için gerekli adımların atıldığını vurguladı:

“Hem Japon takımı hem de diğer sporcular arasında virüsün yayılmasını engellemek için tüm tedbirler alınıyor. Koronavirüs aşısını yaptırmış olmak şampiyonaya katılmanın ön koşulu. Tüm sporcularımız aşı olmuştur.”

Japonya takımında henüz koronavirüse yakalanmamış atletler şimdilik önlem olarak diğer ülkelerin sporcularından ayrı tutuluyor.

İngiliz atlet Morgan Lake de herhangi bir semptomu olmamasına rağmen koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu söyledi.

Morgan, “Şampiyonayı otel odamdan izlemek zorunda kaldığım ve yarışmaya katılamadığım için çok üzgünüm, kalbim kırıldı. Tabii ki hasta olmadığım ve kendimi iyi hissetiğim için çok şanslıyım ama fiziksel olarak yarışmaya katılmaya hazır olduğumu bilmek ama katılamamak da çok sinir bozucu” dedi.

Dünyada Covid vakaları yeniden artıyor

Covid vakaları dünyanın çeşitli yerlerinde yeniden artmaya başladı.

Omicron'un hızla yayılan iki yeni alt varyantı (BA.4 ve BA.5) ve önlemlerin gevşetilmesi, vaka sayılarındaki artışta etkili oluyor.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre her 18 kişiden biri virüsü taşıyor.

ABD'de ise yaklaşık 38 eyalette BA.4 ve BA.5 varyantlarının hızla yayıldığı bildiriliyor, 45 eyalette ise hastaneye kaldırılanların sayısının arttığı açıklandı.

YORUMLAR
500
Rusya'dan ABD'ye Covid-19 suçlaması: 'Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgındır' Rusya'dan ABD'ye Covid-19 suçlaması: 'Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgındır' Biden'a yapılan son Covid-19 testi pozitif çıktı Biden'a yapılan son Covid-19 testi pozitif çıktı
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Japon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Atletizm Şampiyonası: 15 Japon atletin Covid testleri pozitif çıktı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:57:01. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Atletizm Şampiyonası: 15 Japon atletin Covid testleri pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement