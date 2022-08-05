Dünya Atletizm Şampiyonası: 15 Japon atletin Covid testleri pozitif çıktı

ABD’nin Eugene kentinde Cuma günü başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 15 Japon atlet koronavirüse yakalandı.

Sporcular en az beş gün karantinaya alındı.

Covid testleri pozitif çıkan atletlerin çoğu şampiyonadan çekildi.

Japonya takımındaki sporcular ve antrenörler arasında hızla yayılan koronavirüsün diğer sporculara da bulaşmasından endişe duyuluyor.

Organizatörler ise gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtiyor.

'Katılamadığım için kalbim kırıldı'

Japon haber platformu Kyodo News’a göre Japonya takımından üç antrenör de Covid-19’a yakalandı.

Dünya Atletizm Şampiyonası ve Japonya Atletizm Federasyonları Birliği, Covid salgınının kontrol altına alınması için gerekli adımların atıldığını vurguladı:

“Hem Japon takımı hem de diğer sporcular arasında virüsün yayılmasını engellemek için tüm tedbirler alınıyor. Koronavirüs aşısını yaptırmış olmak şampiyonaya katılmanın ön koşulu. Tüm sporcularımız aşı olmuştur.”

Japonya takımında henüz koronavirüse yakalanmamış atletler şimdilik önlem olarak diğer ülkelerin sporcularından ayrı tutuluyor.

İngiliz atlet Morgan Lake de herhangi bir semptomu olmamasına rağmen koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu söyledi.

Morgan, “Şampiyonayı otel odamdan izlemek zorunda kaldığım ve yarışmaya katılamadığım için çok üzgünüm, kalbim kırıldı. Tabii ki hasta olmadığım ve kendimi iyi hissetiğim için çok şanslıyım ama fiziksel olarak yarışmaya katılmaya hazır olduğumu bilmek ama katılamamak da çok sinir bozucu” dedi.

Dünyada Covid vakaları yeniden artıyor

Covid vakaları dünyanın çeşitli yerlerinde yeniden artmaya başladı.

Omicron'un hızla yayılan iki yeni alt varyantı (BA.4 ve BA.5) ve önlemlerin gevşetilmesi, vaka sayılarındaki artışta etkili oluyor.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre her 18 kişiden biri virüsü taşıyor.

ABD'de ise yaklaşık 38 eyalette BA.4 ve BA.5 varyantlarının hızla yayıldığı bildiriliyor, 45 eyalette ise hastaneye kaldırılanların sayısının arttığı açıklandı.