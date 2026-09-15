Dünya Atletizm Şampiyonası ilk kez Afrika'da, 2029'da Nairobi'de yapılacak
Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2029 yılındaki organizasyonu Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek. Böylece şampiyona tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenirken, 2031 ev sahibi de Almanya'nın Münih kenti oldu.
Dünya Atletizm Şampiyonası, tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek. 2029 yılındaki organizasyon, Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan 242. Dünya Atletizm Konseyi Toplantısı'nda alınan karara göre, Dünya Atletizm Şampiyonası 2029 yılında Kenya'nın başkenti Nairobi'de, 2031 yılında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek.
Şampiyona, tarihinde ilk kez Afrika kıtasında yapılacak.
Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın da 2027 yılında Çin'in başkenti Pekin'de yapılacağını hatırlatarak, "Önümüzdeki üç dönemde Asya, Afrika ve Avrupa'da Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak, atletizmi dünya çapında büyütme misyonumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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