Dünya Badminton Günü Pamukkale'de Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Badminton Günü Pamukkale'de Kutlandı

Dünya Badminton Günü Pamukkale\'de Kutlandı

Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerinden olan Pamukkale Travertenleri'nde Dünya Badminton Günü etkinlikleri düzenlendi. Lisanslı sporcular ve özel sporcuların katıldığı etkinlikte, badminton oynayan gençler spora ve hareketliliğe dikkat çekti. Turistlerin de ilgi gösterdiği etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü de katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu.

09.07.2024 15:24
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Dünya Badminton Günü (World Badminton Day) etkinlikleri, Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerinden olan Pamukkale Travertenleri'nde kutlandı. Sporcular badminton oynayarak spora ve hareketliliğe dikkat çekti.

5 Temmuz Dünya Badminton Günü, Denizli'de ve ilçelerinde coşkuyla kutlandı. Denizli'de ki kutlamalar kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Unesco Kültür ve Doğal Mirasında yer alan Pamukkale'de etkinlik gerçekleştirildi.

Badminton branşı lisanslı sporcuları ve özel sporculardan oluşan grup, günün anlamına özel Pamukkale'de sahne aldı. 5 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde ilk olarak Naturel Park Gölet alanında portatif badminton sahaları üzerinde badminton oynayan gençler, daha sonra Pamukkale Travertenleri üzerinde badminton oynadı.

Turistler de eşlik etti

Badminton İl Temsilciliği girişimiyle gerçekleşen organizasyonda 2024 Hareketlilik Yılına dikkat çekildi. Badminton oynayan gençleri Pamukkale'yi gezen turistler merakla izlerken bazı turistler badminton oynayarak etkinliğe katıldı. Özel sporcuların da yer aldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Badminton Günü Pamukkale'de Kutlandı - Son Dakika

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