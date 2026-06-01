Dünya Bisiklet Günü 81 İlde Kutlanacak
Dünya Bisiklet Günü 81 İlde Kutlanacak

01.06.2026 16:06
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 3 Haziran'da bisiklet kültürünü yaymak için 81 ilde etkinlik düzenleyecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2018'de ilan edilen Dünya Bisiklet Günü kapsamında bisiklet kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Gün boyunca düzenlenecek etkinliklerde bisikletin spor, sağlık, çevre, sürdürülebilir ulaşım ve toplumsal farkındalık açısından sunduğu katkılar ön plana çıkarılacak. Ayrıca bisikletin her yaştan insanı bir araya getiren sosyal yönü vurgulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisikletin yalnızca bir spor aracı olmadığını belirterek, "Bisiklet, sağlıklı yaşamın, çevre dostu ulaşımın ve sürdürülebilir şehirlerin önemli bir parçasıdır. Dünya Bisiklet Günü, bisikletin bireylere, kentlere ve geleceğimize kattığı değeri hatırlamak için önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bisiklet Günü'nü 81 ilde düzenlenecek etkinliklerle kutlayacaklarını aktaran Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerimizden bisiklet topluluklarına kadar geniş bir katılımla Dünya Bisiklet Günü'nü kutlayacağız. Pedal sesinin daha sağlıklı, daha temiz ve daha yaşanabilir bir geleceğin sesi olduğuna inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklere katılmaya ve bisikletin birleştirici gücünü birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

