Dünya Bisiklet Günü İtalya'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Bisiklet Günü İtalya'da Kutlandı

Dünya Bisiklet Günü İtalya\'da Kutlandı
04.06.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UCI, Dünya Bisiklet Günü'nü etkinliklerle kutlayarak bisikletin önemine dikkat çekti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu toplantıları kapsamında bulunduğu İtalya'da, Dünya Bisiklet Günü'nü UCI Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kutladı.

İtalya'nın Desenzano del Garda kentinde 2-4 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen UCI Yönetim Kurulu Toplantısı için İtalya'da bulunan UCI yöneticileri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Verona'daki BMX Olimpik Arena'da bir araya geldi. Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bisikletin sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı yaşam ve çevre dostu şehirler için taşıdığı öneme dikkat çekildi. Bisikletin günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesinin bireysel sağlık, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi açısından önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Verona'daki uluslararası kutlamalarla eş zamanlı olarak Dünya Bisiklet Günü, Türkiye'de de Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun koordinasyonunda 81 ilde büyük bir coşku ile kutlandı. Ülke genelinde gerçekleştirilen sürüşler ve farkındalık etkinlikleriyle bisikletin sağlıklı yaşamın, çevre dostu ulaşımın ve sürdürülebilir şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olduğu mesajı verildi.

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Emin Müftüoğlu, Dünya Bisiklet Günü'nün yalnızca bisiklet sporunu değil, aynı zamanda aktif yaşamı, çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal farkındalığı teşvik eden önemli bir platform olduğunu belirtti. Müftüoğlu, "Bisiklet; sağlıklı bireyler, temiz çevre ve yaşanabilir şehirler için güçlü bir araçtır. Dünya Bisiklet Günü, bisikletin toplumların geleceği açısından taşıdığı değeri hatırlatmak için önemli bir fırsattır. Bu vesileyle herkesi daha fazla pedal çevirmeye, bisikleti günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Desenzano del Garda'da devam eden UCI Yönetim Kurulu toplantılarında, uluslararası bisiklet sporunun geleceğine yön verecek stratejik başlıklar, organizasyon takvimleri, sporcu güvenliği, sürdürülebilirlik çalışmaları ve bisikletin dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik projeler değerlendirilmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtalya, Dünya, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Bisiklet Günü İtalya'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:36:11. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Bisiklet Günü İtalya'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.