Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar

03.06.2022 10:37

- Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hikmet Çelik: "Bisikletin ulaşım aracı olarak hayatımıza girmesi için nakdi yardım ve hibelerimiz var" Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından...

- Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hikmet Çelik:

"Bisikletin ulaşım aracı olarak hayatımıza girmesi için nakdi yardım ve hibelerimiz var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde 5 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet turu düzenledi. İl Müdürü Hikmet Çelik'in bisikletli katılımıyla gerçekleştirilen tura çok sayıda vatandaş katıldı. İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bahçesinden başlayan bisiklet turu Aliya İzzetbegoviç Caddesi, İsmet İnönü-2 Caddesi ve YHT Garı'nın önünden devam etti. Bisiklet severler kent merkezi çevresinde 5 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

"Bakanlık olarak bisikletin ulaşım aracı olarak hayatımıza girmesi için nakdi yardım ve hibelerimiz var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından en az 5 kilometrelik bisiklet yolu projeleri için yerel yönetimlere nakdi yardım ve hibe sağlanabildiğine değinen İl Müdürü Hikmet Çelik, "Bilindiği üzere 5 Haziran Çevre Günü, 1972 yılından bu bugüne kadar Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. 2 hafta önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir genelgesiyle, 5 Haziran tarihini içerisine alan hafta Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edildi. Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bu haftayı yoğun etkinliklerle kutlamak için toplandık. Bugün de burada 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenliyoruz. Bakanlık olarak 81 ilimizde aynı saatte hem Dünya Bisiklet Günü'nü kutlamak hem de çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikleti, hayatımızda bir ulaşım aracı olarak kullanılmasının teşviki amacıyla toplandık. Bu yoğunluk bizi çok mutlu ediyor. Bakanlık olarak bisikletin ulaşım aracı olarak hayatımıza girmesi için, mahalli idareler ve belediyelere, bisiklet yolu projeleri için nakdi yardım ve hibelerimiz var. Bunlardan belediyelerimiz her türlü yararlanabilirler. Yeter ki en az 5 kilometrelik, sıfır bir bisiklet yolu projesi bize sunsunlar. Bizler de bunu bakanlığa iletmek marifetiyle, ilimize bu tarz yollar da kazandırabiliriz" dedi.

Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar
Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar
Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar
Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar
Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar
Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar
Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar
Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar
Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar

YORUMLAR
500
Dünya Bisiklet Günü için 1 günde 416 kilometre pedal çevirerek Eskişehir'den İzmir'e ulaştılar Dünya Bisiklet Günü için 1 günde 416 kilometre pedal çevirerek Eskişehir'den İzmir'e ulaştılar ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi ESKİŞEHİR - Anaokulu öğrencileri Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:30:26. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Bisiklet Günü'nü 5 kilometre pedal çevirerek kutladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement