Dünya devi Osimhen için 85 Milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika
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Spor

Dünya devi Osimhen için 85 Milyon euroyu gözden çıkardı

Dünya devi Osimhen için 85 Milyon euroyu gözden çıkardı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyan Victor Osimhen için Juventus'un teklifini yükselttiği ve 85 milyon euroya kadar harcama yapabileceği belirtildi.

09.05.2025 17:03
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Süper Lig devi Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, Avrupa ve Suudi Arabistan takımlarının transfer gündemindeki yerini korurken, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı oyuncuya teklif etmeye hazır olduğu maaş ortaya çıktı.

85 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Juventus'un Osimhen için teklifini yükselttiği ve 85 milyon euroya kadar harcama yapabileceği belirtildi.

Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi, İtalya dışındaki kulüpler için geçerli. İtalya'dan Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen takımlar ise Napoli'yle anlaşmak zorunda.

Suudi Arabistan takımlarının da radarında olan Victor Osimhen için Al-Hilal'in sezonluk 30-35 milyon euro arasında bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Juventus ve Al-Hilal'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde transferi bitirip Osimhen'i ABD'deki maçlara götürmek istediği vurgulandı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devi Osimhen için 85 Milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Yeniay:
    yalan 22 6 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    son dakka. haber yapan GS düşmanı fenerli yalan haber yapıyor inanmayin 13 7 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    yalan haber inanmayın 12 4 Yanıtla
  • Saner Doğru:
    bu adam galatasarayda kalırsa günde nasıl 5 haber çıkaracaksınız spor kısmında merak ediyorum 4 1 Yanıtla
  • Ahmet Avşar:
    Kredi kartına vade farksız 12 taksit olur mu ?? 3 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Cahillere anlatmanın zamanı geldi,takımların harcama limitleri var yaklaşık 69 70 m dolar (FB GS ) diyelim ki bir kulüp osimene 70 m dolar verdi başka transfer yapamaz,eli kolu bağlanır,bu tür oyuncuları ancak kiralık olarak alabilirler, kaldiki bu adam yurtdışında üst liglerde oynamak istiyor,kimse hayal kırıklığı yaşamasın durum bu,GS yinetimi neden taraftarı oyalıyor kandırıyor anlaşılır gibi değil 1 0 Yanıtla
  • 6490203:
    Shakhtar 86 million verdi hemen yazık bunu saten yalan habere bayılıyorsunuz 0 1 Yanıtla
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