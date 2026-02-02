Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında ilk 8 takım arasına kalamayan Real Madrid'de tribünler takıma tepki gösterdi. Taraftarlar, alınan sonuçların ardından bazı oyuncuları ıslıkladı.
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi Rayo Vallecano 9 kişiyle tamamlarken, maç boyunca tribünlerdeki huzursuzluk dikkat çekti.
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 dışında kalması, taraftarların sabrını taşırdı. Tribünlerden yükselen ıslıklar takım üzerindeki baskının arttığını gösterdi.
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
