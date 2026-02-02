Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu - Son Dakika
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu

Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
02.02.2026 11:04  Güncelleme: 11:07
Real Madrid taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 dışında kalınmasının ardından Rayo Vallecano maçında bazı oyuncuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında ilk 8 takım arasına kalamayan Real Madrid'de tribünler takıma tepki gösterdi. Taraftarlar, alınan sonuçların ardından bazı oyuncuları ıslıkladı.

RAYO VALLECANO MAÇINDA GERGİN ANLAR

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi Rayo Vallecano 9 kişiyle tamamlarken, maç boyunca tribünlerdeki huzursuzluk dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI TEPKİ TOPLADI

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 dışında kalması, taraftarların sabrını taşırdı. Tribünlerden yükselen ıslıklar takım üzerindeki baskının arttığını gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fbahce Fbahce:
    Transfer yapilsin 0 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
