Manchester United futbolcularının antrenman tesislerinden ayrılırken çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncuların kullandığı lüks araçlar kısa sürede viral oldu.
Tesis çıkışında kaydedilen videoda futbolcuların birbirinden pahalı ve lüks otomobillerle ayrıldığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Videoyu izleyen birçok kullanıcı futbolcuların kullandığı araçlara dikkat çekerek esprili yorumlar yaptı. Paylaşımların altına en çok yazılan yorumlardan biri ise "Para var huzur var" oldu.
Son Dakika › Spor › Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla ''Para var huzur var'' dedirtti - Son Dakika
