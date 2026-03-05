Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla ''Para var huzur var'' dedirtti - Son Dakika
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla ''Para var huzur var'' dedirtti

Haberin Videosunu İzleyin
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla \'\'Para var huzur var\'\' dedirtti
05.03.2026 09:59  Güncelleme: 10:06
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla \'\'Para var huzur var\'\' dedirtti
Dünya devi Manchester United futbolcularının tesislerden lüks araçlarla ayrıldığı görüntüler viral olurken, kullanıcılar ''Para var huzur var'' yorumları yapmadan edemedi.

Manchester United futbolcularının antrenman tesislerinden ayrılırken çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncuların kullandığı lüks araçlar kısa sürede viral oldu.

ARAÇLARIN LÜKSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Tesis çıkışında kaydedilen videoda futbolcuların birbirinden pahalı ve lüks otomobillerle ayrıldığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

"PARA VAR HUZUR VAR" YORUMLARI

Videoyu izleyen birçok kullanıcı futbolcuların kullandığı araçlara dikkat çekerek esprili yorumlar yaptı. Paylaşımların altına en çok yazılan yorumlardan biri ise "Para var huzur var" oldu.

