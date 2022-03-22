Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir - Son Dakika
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Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir

22.03.2022 00:43

Eljif Elmas, 2019 yılında Fenerbahçe'den 16.2 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli'ye transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcuya, Inter ve Milan'ın 35 milyon euro civarında bir teklif yapması bekleniyor. Yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilerin kasasına 1.5 milyon euro bonus girme ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe, 2019 yılında16 milyon 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'ya yine gelir sağlamaya çok yakın.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Akşam'ın Marca'dan aktardığı habere göre, Milan, Eljif Elmas'ı sezon sonu kadrosuna katmak istiyor. Lâkin Milan'ın bu transferi bitirmesi için ezeli rakibi Inter'i de alt etmesi gerekecek. Napoli ile Milano temsilcileri arasındaki görüşmeler başlangıç düzeyinde. Franck Kessie'nin Barcelona'ya satılması ihtimali nedeniyle Milan, Eljif Elmas transferini tamamlamak isterken, Napoli'ye takas ihtimalini de sunmuş durumda.

TAKAS TEKLİFİ MASADA

Eljif Elmas için 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konuşulurken Milan'ın Napoli'ye Ante Rebic'i takasta teklif edeceği belirtiliyor. Ancak, Napoli'nin başkanı De Laurentiis'in bu takasa sıcak bakmadığı iddia ediliyor. Inter' tarafında ise Nicolo Barella'nın adının Real Madrid ile geçmesi sonrası Eljif Elmas transferi daha da önem kazandı. Inter'in Antonio Conte döneminde Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı istediği ve Türkiye'deyken 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği biliniyor.

FENERBAHÇE, 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR

Eljif Elmas, 2019 yılında 16.2 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Napoli ile yaptığı anlaşmada sonraki transferden payı bulunuyor. Lâkin bu ücret, üst sınırıyla belirlenen bir yüzdeden hesaplanmıyor. Fenerbahçe'nin Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline göre, 1.5 milyon euro bonus alma ihtimali bulunuyor.

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Son Dakika Spor Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir - Son Dakika
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