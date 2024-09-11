WADA Yönetim Kurulu Toplantısı Antalya'da

Spor

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu Toplantısı yarın Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki WADA ve alt komisyonların toplantısı, Gloria Serenity Resort'ta yapılacak. Toplantıda WADA'nın dopingle mücadele ve sporcu sağlığının korunmasına yönelik çalışmaları da değerlendirilecek.

Gün boyu sürecek toplantı, saat 09.00'da başlayacak.

Toplantıya 42 ülke spor bakanı veya bakanlık düzeyinde katılımlar olacak.