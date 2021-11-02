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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası - Son Dakika

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

02.11.2021 21:36
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo çeyrek final maçında Hint rakibi Shiva Thapa'yı yenerek yarı finale yükselen Kerem Özmen, bronz madalyayı garantiledi.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo çeyrek final maçında Hint rakibi Shiva Thapa'yı yenerek yarı finale yükselen Kerem Özmen, bronz madalyayı garantiledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada dün son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem, bugün de Hint rakibi Shiva Thapa'yı sayıyla yenerek yarı finale yükseldi.

Kerem, bu sonuçla bronz madalyayı garantilemiş oldu.

Sırbistan, Belgrad, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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