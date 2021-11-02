Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo çeyrek final maçında Hint rakibi Shiva Thapa'yı yenerek yarı finale yükselen Kerem Özmen, bronz madalyayı garantiledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada dün son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem, bugün de Hint rakibi Shiva Thapa'yı sayıyla yenerek yarı finale yükseldi.

Kerem, bu sonuçla bronz madalyayı garantilemiş oldu.