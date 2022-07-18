Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire 'de düzenlenen organizasyonda erkekler kılıç kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Mısır 'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası erkekler kılıç kategorisinde milli eskrimci Enver Yıldırım, 21'inci oldu.

Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Spor, Son Dakika

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