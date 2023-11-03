Borussia Dortmund'dan sezon başında Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham, performansıyla parmak ısırtıyor. Gol ve asistleriyle eflatun-beyazlıları taşıyan 20 yaşındaki yıldız, idolünün Real Madrid ve dünya futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane olduğunu açıkladı.
Bellingham yaptığı açıklamada, "Babamın sahilden aldığı sahte bir Zidane forması vardı. Onu her yere götürürdü. Bir gün ona, "Bu adam kim?" diye sordum. " YouTube'a gir ve bir bak" dedi. O zamandan beri hiç durmadan Zidane'ı izledim. Zidane olmak istediğim oyuncuydu." ifadelerini kullandı.
Tıpkı Zidane gibi 5 numaralı formayı giyen Bellingham, "Bu bir saygı göstergesi. Kendi yolumu da takip ediyorum ve 5 numarayı kendim şekillendiriyorum. Madrid'in modern 5 numarası." İfadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Jude Bellingham idolünün ismini verdi! Forma numarası tesadüf değilmiş - Son Dakika