Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda 6 Madalya

Spor

Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, kadınlarda beş ve erkeklerde bir olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda beş ve erkeklerde bir milli sporcu madalya almayı başardı. 23 Ekim'de başlayan Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli boksörler altı madalya kazandı.

Kadın Milli Takımı'nda 81 kiloda Havvanur Kethüda ile bir altın madalya, 57 kiloda Pınar Benek ve 70 kiloda Yoncagül Yılmaz ile iki gümüş madalya, 75 kiloda Dilara Sak ve 81 kiloda Sudenur Aslan ile de iki bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Erkek Milli Takımı'nda ise 71 kiloda Alperen Yılmaz bir bronz madalya kazandı. - İSTANBUL