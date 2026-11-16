Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türk sporcular 6'sı altın 23 madalya kazandı - Son Dakika
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Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türk sporcular 6'sı altın 23 madalya kazandı

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Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası\'nda Türk sporcular 6\'sı altın 23 madalya kazandı
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Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Olympia kasabasındaki Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türk sporcular 6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 23 madalya kazandı. Organizasyonda 18 yaş altı ve 16 yaş altı kategorilerde şampiyonluklar geldi.

Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 6'sı altın, 23 madalya kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Olympia kasabasında 60 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı şampiyonada Türk sporcular, 6 altın, 7 gümüş, 10 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda 18 yaş altı kategorisinde Seyit Ali Yiğitbilek (60 kilo) ve Hayru Nisa Karaduman (+75 kilo), 16 yaş altı kategorisinde de İlayda Ete (40 kilo), Tuğçe Balkaya (60 kilo), Elanur Balcı (63,5 kilo) ve Aysima Aydoğdu (+71 kilo) şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA
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