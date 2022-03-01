Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, Polonya'da yapılacak - Son Dakika

Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, 4-6 Mart'ta Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonada mücadele edecek milli takımın Polonya'da olduğu belirtti.

Organizasyonda Türkiye'yi Aybüke Han, Suğdenaz Berrin Aydın, Melike Selen, Damla Akan, Murat Tahtacı, Muhammed Emir Han, Yusuf Buğra Demirtaş ve Muhammed Melik Cebanay olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.