Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor

Cristiano Ronaldo için İspanya'dan gelen haberler dünya gündemine bomba gibi düştü. Barcelona'nın Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Ronaldo'nun böyle bir teklif gelmesi durumunda ne cevap vereceği merak konusu oldu.

MESSI'NIN YERİNİ RONALDO'YLA DOLDURMAK İSTİYOR

İspanya medyasında çıkan haberlere göre, sezon başında Messi'yi Paris Saint-Germain'e kaptıran Barcelona, Arjantinli starın yerini Cristiano Ronaldo'yla doldurmak istiyor. Kötü günlerden geçen Katalan ekibini ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba harcayan Başkan Laporta, Ronaldo'yu transfer ederek Barcelona'yı yeniden dünyada konuşulan bir takım yapmak istiyor.