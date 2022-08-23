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Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

23.08.2022 13:00
Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 10 sıkletin 7'sinde milli sporcular seribaşı oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 10 sıkletin 7'sinde milli sporcular seribaşı oldu.

Dünya Güreş Birliği (UWW), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi serbest stilde seribaşı olan sporcuları açıkladı.

Tokyo Olimpiyatları, 2021 Dünya Şampiyonası, 2022 Kıta (Avrupa) Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları ve Ranking Serilerinde aldıkları derecelere göre belirlenen klasmanda 7 milli güreşçi, sıkletlerinde seribaşı listede yer aldı.

57 kiloda Muhammet Karavuş, 61 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Recep Münir Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Muhammed Akdeniz ve 125 kiloda Taha Akgül, sıkletlerinde ilk 8 sporcu arasında bulunuyor.

Seribaşı olarak her sıklette belirlenen 8 sporcu, çeyrek final müsabakalarına kadar birbirleriyle karşılaşmayacak.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

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