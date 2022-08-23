Seribaşı olarak her sıklette belirlenen 8 sporcu, çeyrek final müsabakalarına kadar birbirleriyle karşılaşmayacak.

Tokyo Olimpiyatları, 2021 Dünya Şampiyonası , 2022 Kıta (Avrupa) Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları ve Ranking Serilerinde aldıkları derecelere göre belirlenen klasmanda 7 milli güreşçi, sıkletlerinde seribaşı listede yer aldı.

Kaynak: AA

Sırbistan, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

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