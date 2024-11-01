Dünya İkincisi Güreşçi Uğur Arı, Memleketinde Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Spor

Dünya İkincisi Güreşçi Uğur Arı, Memleketinde Coşkuyla Karşılandı

Hırvatistan'da düzenlenen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 88 kiloda ikinci olan Uğur Arı, memleketi Ermenek'te mehter takımı ile karşılandı. Gururunu yaşarken, genç sporculara destek sözü verdi.

01.11.2024 20:32
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- Dünya ikincisi güreşçiye memleketinde coşkulu karşılama

KARAMAN - Hırvatistan'da 8-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 88 kiloda ikinci olan Uğur Arı, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde mehter takımıyla karşılandı.

Hırvatistan'da 8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 88 kiloda ikincilik elde eden Uğur Arı, memleketi Ermenek'te ilçe otogarında vatandaşlar tarafından karşılandı. Arı, daha sonra konvoy eşliğinde doğup büyüdüğü ve akrabalarını yaşadığı Güneyyurt beldesine geçti. Milli güreşçiyi Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı ve mehteran takımı karşıladı. Memleketine bu gururu yaşattığı için çok mutlu olduğunu ifade eden milli güreşçi Uğur Arı, "Şu an benim için gerçekten gurur verici bir durum ve çok sevinçliyim. Bu kadar güzel karşılandığım için herkese teşekkür ediyorum. Bu gururu memleketime yaşattığım için çok mutluyum. Ermenek ve Güneyyurt'un benim için yeri bambaşka. Ben zaten burada doğdum, burada büyüdüm. Her zaman geliyorum. Yeri geldiği zaman antrenman da yaptım burada, buradaki oksijenin de benim için çok büyük etkisi oldu. Alttan gelen çocuklarımız için özellikle Taşeli Gençlik Spor için elimden gelen bütün desteği sağlayacağıma burada söz veriyorum. İnşallah onlar da beni örnek alarak daha iyi yerlere gelirler. Nesillerimiz için, çocuklarımız için inşallah örnek olurum. Onlar da benim gibi ilerleyen zamanlarda çalışırlar, emeklerinin karşılıklarını alırlar diye düşünüyorum. Güneyyurt için gurur verici olduğunu düşünüyorum" dedi.

Milli güreşçi daha sonra gençlerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya İkincisi Güreşçi Uğur Arı, Memleketinde Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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