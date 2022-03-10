Dünya ikincisi milli boksörün hedefi Avrupa'da altın madalya - Son Dakika
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Dünya ikincisi milli boksörün hedefi Avrupa'da altın madalya

10.03.2022 11:32
Dünya ikincisi milli boksörün hedefi Avrupa'da altın madalya

Kariyerinde dünya ikinciliği ile 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Kerem Özmen, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Kariyerinde dünya ikinciliği ile 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Kerem Özmen, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2021 yılında düzenlenen Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem, 2013 yılından itibaren çeşitli kategorilerde 9 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde Hırvatistan'da 11-24 Mart tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli boksör, birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Kerem Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği gümüş madalyanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Başarısından dolayı mutlu olduğunu anlatan Özmen, şöyle devam etti:

"Sekiz yaşımda Trabzon'da boksa başladım, 12 yaşımda Türkiye şampiyonasına katıldım ve mağlup oldum. Pes etmeyip daha çok hırslanıp daha çok çalışıp diğer Türkiye şampiyonalarına hazırlandım. 2013 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıldan sonra 2019 yılına kadar Türkiye şampiyonu oldum. 2019 yılında ikinci mağlubiyetimi aldım. Pes etmedim daha çok çalıştım ve daha sonra yine Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Burada 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Çok iyi bir şekilde hazırlandık. Tek hedefimiz takım arkadaşlarımla altın madalya almak."

Asıl hedefinin 2024 Olimpiyatları olduğunun altını çizen Kerem Özmen, "2024 Olimpiyatları'nda altın madalya alarak ülkeme bu gururu yaşatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya ikincisi milli boksörün hedefi Avrupa'da altın madalya - Son Dakika


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