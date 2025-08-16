Dünya İnsansı Robot Oyunları Pekin'de Başladı - Son Dakika
Dünya İnsansı Robot Oyunları Pekin'de Başladı

16.08.2025 15:36
Pekin'de insansı robotların yarıştığı Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 280 ekip mücadele ediyor.

Çin'de insansı robotların spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), ülkenin başkenti Pekin'de sürüyor.

Dün başlayan oyunların ikinci gününde 100 metre ve 100 metre engelli koşu yarışları, 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları, kick boks karşılaşmaları ve artistik jimnastik finalleri yapıldı.

Spor müsabakaları dışında insansı robotlar, pratik etkinliklerini sınayan senaryo müsabakalarında hünerlerini sergiledi. Robotların bir otel odasını temizlediği otel senaryosu ile reçetede yazılı ilaçları raflardan bulup topladığı hastane senaryosuna dayalı müsabakalar gerçekleştirildi.

Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Çin dışında aralarında ABD, Almanya, Japonya ve Malezya'nın olduğu 15 ülkeden 280 ekip katılıyor.

Oyunlarda robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklıların geliştirdiği 500'den fazla insansı robot yarışıyor.

İnsansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemeyi hedefleyen etkinlikte robotlar, atletizm, jimnastik, futbol ve kick boks gibi spor dallarının yanı sıra performans ve senaryo dallarında rekabet ediyor.

Performans dalında solo ve grup dans gösterileri, senaryo alanında malzeme kullanma, sınıflama, düzenleme ve temizleme hizmetleriyle ilgili müsabakalar yapılıyor.

WHRG, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

