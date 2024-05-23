Dünya Judo Şampiyonası'nda Kayra Özdemir Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Dünya Judo Şampiyonası'nda Kayra Özdemir Gümüş Madalya Kazandı

Dünya Judo Şampiyonası\'nda Kayra Özdemir Gümüş Madalya Kazandı

Dünya Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda Kayra Özdemir, gümüş madalya elde ederek Türkiye'ye bu organizasyon tarihinde kadınlarda en büyük başarıyı kazandırdı. Abu Dabi'deki organizasyonun son gününde Kayra Özdemir, dünya şampiyonaları tarihinde finale çıkan ilk kadın milli judocu oldu. Finalde Japonya'dan Wakaba Tomita'yla karşılaşan Kayra, rakibine kaybederek gümüş madalya kazandı. Bu başarı aynı kategoride yarışan Hilal Öztürk'ün de bronz madalya kazanmasıyla tamamlandı.

23.05.2024 18:33
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Dünya Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda Kayra Özdemir, gümüş madalya elde ederek Türkiye'ye bu organizasyon tarihinde kadınlarda en büyük başarıyı kazandırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kiloda iki milli sporcu tatamiye çıktı.

Kayra Özdemir, dünya şampiyonaları tarihinde finale çıkan ilk kadın milli judocu oldu. Milli judocu, finalde Japonya'dan Wakaba Tomita'yla karşılaştı. Rakibine kaybeden Kayra, gümüş madalya elde etti.

Kayra Özdemir'in bu başarısı Türkiye'nin organizasyon tarihinde kadınlardaki ilk gümüş madalyası oldu.

Aynı kategoride Hilal Öztürk ise Çinli Shiyan Xu'yu yenerek bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Judo Şampiyonası'nda Kayra Özdemir Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Judo Şampiyonası'nda Kayra Özdemir Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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