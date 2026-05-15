JJIF Combat Dünya Jujitsu Şampiyonası Antalya'da başladı.
Muaythai ve Jujitsu Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Kemer'deki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 28 ülkeden 362 sporcu katılıyor.
Türkiye'nin ilk kez düzenleyeceği ve 65 sporcuyla mücadele edeceği şampiyona 17 Mayıs Pazar günü sona erecek.
