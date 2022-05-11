Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden milli sporcu Esra Özyol, Moğol rakibi Namuun Monkhor'a mağlup olarak elendi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonadaki ilk maçında Faslı Widad Bertal'i yenerek son 32 turuna kalan Esra, bu etapta Moğolistan'dan Namuun Monkhor ile karşılaştı.

Müsabakada istediği performansı gösteremeyen milli sporcu, genel skorda 3-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.