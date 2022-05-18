Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

18.05.2022 17:08
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda milli boksör Elif Güneri, Litvanyalı Gabriele Stonkute'ye 3-2 yenildi ve dünya üçüncüsü oldu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda milli boksör Elif Güneri, Litvanyalı Gabriele Stonkute'ye 3-2 yenildi ve dünya üçüncüsü oldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde Elif Güneri, 81 kiloda yarı final maçına çıktı.

İlk turda Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Mkateko Muriel Sithole, çeyrek finalde ise Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andiego'yu eleyen Elif Güneri, Gabriele Stonkute ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan milli boksör, ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Litvanyalı daha atak görünürken Elif, bu bölümü 3-2 geride geçti. Son raundu rakibinin 5-0 almasına engel olamayan Elif, maçı da 3-2 kaybederek finale çıkamadı ve bronz madalyada kaldı.

Kariyerinde 2 Avrupa şampiyonluğu, birer dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan Elif, 4. kez dünya üçüncüsü oldu.

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Kaynak: AA

Elif Güneri, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


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