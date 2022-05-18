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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

18.05.2022 20:59
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda milli boksör Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı yenerek finale yükseldi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda milli boksör Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı yenerek finale yükseldi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde dünya ikincisi, Avrupa üçüncüsü milli boksör Şennur Demir, +81 kiloda yarı final maçına çıktı.

İlk turda Kazak Lazzat Kungeibayeva'yı, çeyrek finalde de Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro'yu eleyen Şennur, yarı finalde Fidura ile karşılaştı.

İki boksör de maça agresif başlarken daha net yumruklar atan 39 yaşındaki Şennur Demir, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu da 5-0 alan Şennur Demir, büyük bir avantaj yakaladı.

Son bölümde seyirci desteğini arkasına alarak bu avantajını iyi kullanan Şennur, raundu 3-2 maçı da 5-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Şennur, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin ardından finale çıkan beşinci milli boksör oldu.

2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, 20 Mayıs Cuma günü altın madalya için mücadele edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika


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