Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır, "Yeşil Sahne Söyleşileri"ne konuk oldu.
Yeşilay haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yeşil Sahne Kültür ve Sanat Derneği ile Yeşilay'ın iş birliği kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan'ın moderatörlüğündeki söyleşide, Ayşe Çağırır gençlere sporun önemini ve hayata olumlu katkılarını anlattı. Dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Çağırır, "Başarımın arkasında azmim, mücadeleyi bırakmamam ve disiplinli çalışmam var." dedi.
Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nin spora olan katkısına da değinen milli boksör, "Hem benim sporcu olmamda hem de bölgedeki çocukların ve gençlerin spor yaparak bağımlılıklardan uzak kalmasında çok büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.
Beden eğitimi öğretmenliği yapan ve bir yandan da yüksek lisans eğitimine devam eden Çağırır, akademisyen olarak da Türk sporuna katkı sağlamak istediğini ifade etti.
Söyleşi öncesinde yapılan bilgi yarışmasında katılımcılar mücadele ederken keyifli anlar yaşadı. Kazanan yarışmacılara Yeşilay'ın çeşitli hediyeleri takdim edildi.
Yaşamlarıyla topluma örnek olan, deneyimleriyle gençlere yol gösteren, medya, kültür, sanat ve spor alanından ünlü isimleri öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Sahne Söyleşileri", gençlerle buluşmaya devam edecek.
Ayşe Çağırır kimdir?
Ayşe Çağırır, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Ayşe Çağırır'ın 2013 yılında Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılmasıyla başlayan kariyeri, 2014 ve 2018 yılında Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'yla devam etti.
Son olarak, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde 8-20 Mayıs 2022'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde 48 kiloda mücadele eden Ayşe Çağırır, Kazak rakibini yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır, Yeşil Sahne Söyleşileri'ne konuk oldu - Son Dakika
Nevşehir'de yapılan Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında Düzceli sporcular 4 madalya kazandı. Şevval İnce Türkiye ikincisi, Aleyna Delice Türkiye ikincisi, Hazal İnce Türkiye üçüncüsü ve Fatma Çakır Türkiye üçüncüsü oldu.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları için gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe antrenör eksikliği ve spor salonu açma konuları ele alındı.
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onlara hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde yapıldı. Erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Lisesi ikinci, Cemil Meriç Lisesi üçüncü ve Gölyaka MTAL dördüncü olurken kızlarda ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 5 yılda kazandırılan eserlerini ve hizmetlerini "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" temasıyla gerçekleştirilen programda kamuoyuyla paylaştı.
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'u ziyaret etti. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan görüşmede, TTF ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) arasında gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından 3 bin 500 kişilik merkez kort ile birlikte toplam 13 korta sahip TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni gezen Peru ve Durmuş, kortlarda incelemelerde bulundu. Türk tenisine katkılarından dolayı AA'ya teşekkür eden Durmuş, ortak projelerle gençlere hizmet etmek istediklerini söyledi.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, 15-17 Mart tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyona 60 ülkeden 380 sporcu katılacak ve Türkiye'yi 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek. Müsabakalarda milli sporcularımızın mücadelesiyle heyecan doruklara çıkacak.
Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, kaymakam olduktan sonra yükseklik korkusuna rağmen çocukluk hayali olan yamaç paraşütü sporuyla ilgilenmeye başladı. Lisanslı yamaç paraşütü pilotu olan Şenoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinde uçuşlar gerçekleştirdi ve milli sporcu olmayı hedefliyor. Şenoğlu, aynı zamanda kadın bir yönetici olarak görev yaptığı illerde havacılığı sevdirmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyor ve gençlerin havacılığa ilgisini arttırmayı amaçlıyor.
Trabzon'da AKUT bünyesinde görev alan kadın gönüllüler, doğal afetlerde hayat kurtarmak için erkeklerle birlikte çalışıyor. AKUT'un Trabzon'daki gönüllüleri, sel, deprem, çığ gibi afetlerde görev almak üzere teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Kadın gönüllüler, arama kurtarma sertifikaları ve iş makineleri kullanma becerileriyle depremlerde hayat kurtarmak için çaba sarf ediyor. Kadın gönüllüler, fiziksel güçleriyle erkeklerden farklı olsa da düzenli eğitim ve çalışma ile aynı güce sahip olabildiklerini belirtiyor. AKUT gönüllüleri, aileleriyle uyumlu çalışma programları ve destekleri sayesinde başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiriyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Denizli'de düzenlenen Judo Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 66 ilden 435 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?