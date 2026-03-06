At yarışlarında Dünya Kadınlar Günü Koşusu, yarın yapılacak.

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilecek koşunun İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de başlayacağı belirtildi.

10. kez yapılacak Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nda 3 yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının, 2 bin metrelik sentetik pistte yarışacağı aktarıldı.

Hipodromda, "At Nalından Umuda" projesi kapsamında Diyarbakır Çınar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan kadınların kullanım ömrünü tamamlamış nallardan el emekleriyle ürettiği dekoratif objelerin yer aldığı serginin de ziyaret edilebileceği bildirildi.